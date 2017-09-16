У київському метро затримали чоловіка з вибухівкою

На станції метро "Вокзальна" в Києві правоохоронці виявили у підозрілого хлопця гранату РГД-5, запал до неї, три димові шашки та два глушники до АКМ.

Як повідомляє прес-служба київської поліції, в ході відпрацювання території столичної підземки в рамках проведення операції "Зброя та вибухівка" працівники управління поліції метрополітену помітили у вестибюлі підозрілого молодика та запросили його до кімнати поліції.

Під час особистого огляду у 22-річного молодика виявили та вилучили небезпечні предмети.

Правоохоронці встановили особу затриманого. Ним виявився уродженець Чернігівської області, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.

За його словами, частину боєприпасів він нібито знайшов у Рівненській області, інші небезпечні предмети замовив через мережу Інтернет. Молодий чоловік відмовився пояснювати куди і з якою метою перевозив ці речі.

Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вилучені боєприпаси відправлені на експертне дослідження. Фігурантові загрожує до семи років позбавлення волі.