Меркель пояснила Путіну, що миротворцям ООН на Донбасі потрібен повний доступ

233 перегляди
Субота, 16 вересня 2017, 13:15

Миротворчий контингент ООН на території Донбасу повинен мати повний доступ до окупованих територій регіону.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель в інтерв'ю виданню медіагрупи Funke, пише Reuters

За її словами, під час бесіди з Меркель президент РФ Володимир Путін підтримав ідею розміщення миротворців ООН на сході України.

"Я вважаю пропозицію Путіна направити місію ООН для захисту спостерігачів ОБСЄ цікавою. Я обговорювала з ним (Путіним), що місія ООН повинна мати доступ до всієї території, де розміщується ОБСЄ - у Донецькій і Луганській областях", - зазначила Меркель.

Також вона додала, що пропозиції Путіна були "паростками прогресу", які, проте, поки не дають підстав для пом'якшення санкцій щодо РФ.

"Анексія суперечить міжнародному праву і не може бути прийнята", - підсумувала Меркель.

Як відомо, офіційний Кремль дотримувався позиції, що миротворців ООН варто залучити лише на лінії зіткнення на Донбасі і узгодити їх участь із бойовиками ОРДЛО.

У Києві такий варіант назвали шизофренічним

Більше про перспективи введення миротворців ООН на Донбас читайте в матеріалі "Ігри в дипломатію. Чому Путін заговорив про миротворців на Донбасі". 

Українська правда 

Теми: Донбас Путін миротворці Меркель
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Путін "встав не з тієї ноги" з ідеєю про миротворців – британський дипломат 16 вересня 2017, 11:38
Доба в АТО: 30 обстрілів, один боєць ЗСУ отримав поранення 16 вересня 2017, 07:56
Бойовики вдалися до обстрілів на всіх напрямках – штаб 15 вересня 2017, 18:57
powered by lun.ua
Головні новини
Уряд проводить верифікацію формули ціни на газ – Гройсман
Поліція почала розслідувати пожежу в одеському таборі
Уряд виніс проект бюджету-2018 на розгляд Ради
Україні та ЄС потрібно переглянути угоду про вільну торгівлю – Микольська
Усі новини
література

Форум видавців назвав найкращі книги 2017 року. Список переможців

Право на селфі

Фотограф, після 2-х років судів, довів власність на фото зроблене мавпою Наруто