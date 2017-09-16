Меркель пояснила Путіну, що миротворцям ООН на Донбасі потрібен повний доступ
Миротворчий контингент ООН на території Донбасу повинен мати повний доступ до окупованих територій регіону.
Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель в інтерв'ю виданню медіагрупи Funke, пише Reuters.
За її словами, під час бесіди з Меркель президент РФ Володимир Путін підтримав ідею розміщення миротворців ООН на сході України.
"Я вважаю пропозицію Путіна направити місію ООН для захисту спостерігачів ОБСЄ цікавою. Я обговорювала з ним (Путіним), що місія ООН повинна мати доступ до всієї території, де розміщується ОБСЄ - у Донецькій і Луганській областях", - зазначила Меркель.
Також вона додала, що пропозиції Путіна були "паростками прогресу", які, проте, поки не дають підстав для пом'якшення санкцій щодо РФ.
"Анексія суперечить міжнародному праву і не може бути прийнята", - підсумувала Меркель.
Як відомо, офіційний Кремль дотримувався позиції, що миротворців ООН варто залучити лише на лінії зіткнення на Донбасі і узгодити їх участь із бойовиками ОРДЛО.
У Києві такий варіант назвали шизофренічним.
Більше про перспективи введення миротворців ООН на Донбас читайте в матеріалі "Ігри в дипломатію. Чому Путін заговорив про миротворців на Донбасі".
Українська правда
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