Клімкін розповів, про що говоритимуть Порошенко й Трамп

Міністр закордонних справ Павло Клімкін прокоментував підготовку зустрічі президентів України та США, яка відбудеться 21 вересня в Нью-Йорку.

Про це він розповів у коментарі журналістам на полях зустрічі Yalta European Strategy, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Будемо обговорювати ситуацію навколо окупованого Донбасу та спільну тактику, Звичайно, будемо обговорювати безпекову співпрацю та сприяння США у просуванні порядку денного українських реформ. Це – основні питання порядку денного", - заявив він.

Клімкін, водночас, не виключив, що перелік питань буде ширшим, оскільки сторона США може додавати питання, які її цікавлять.

Голова МЗС також зазначив, що у зустрічі братимуть участь Володимир Єльченко та Нікі Гейлі – посли України та США, які зараз обговорюють в рамках Радбезу питання введення миротворчої місії ООН на Донбас.

"Зустріч буде на полях Генасамблеї, в ній будуть брати участь радники з питань нацбезпеки і посли України та США в ООН", - повідомив він.