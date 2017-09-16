У Криму окупанти зірвали кримськотатарський футбольний турнір

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Субота, 16 вересня 2017, 13:52

В окупованому Криму поліція заборонила проведення футбольного турніру "Алтин тамг'а", який мав стати презентацією однойменного футбольного клубу.

Про це 16 вересня повідомила Айше Усманова.

Згідно з повідомленням, інцидент стався у н.п.Крестьяновка Первомайського району.

"Співробітники поліції заборонили проводити футбольний турнір. Перервали перший же матч. Змусили зняти кримськотатарський прапор і припинити турнір. Причина - нібито не було узгодження і проведення будь-якого заходу є незаконним", - повідомила Усманова.

Вона уточнила, що проведення турніру було усно погоджено з Оленою Стельмах, главою селища, а проведення матчу заборонив замначальника РВВС Первомайського району Олександр Юрченко.

Українська правда 

Теми: Крим поліція
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