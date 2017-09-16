Кучма: Перспектив отримати зброю за Трампа більше, ніж за Обами

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Субота, 16 вересня 2017, 14:48

Робота з адміністрацією президента США Дональда Трампа у питанні виділення Україні летального озброєння більш перспективна, ніж з адміністрацією Барака Обами.

Таку думку висловив представник України у Тристоронній контактній групі у Мінську Леонід Кучма в коментарі журналістам на форумі "YES".

"Давайте почекаємо, коли у нього (Трампа) буде гарний настрій на користь України і якісь проблеми будуть відносно Росії, і він позитивно вирішить питання про надання Україні летального озброєння", - зазначив Кучма.

Він додав, що вважає адміністрацію Дональда Трампа перспективнішою в цьому питанні, ніж адміністрацію його попередника.

"Ситуація, яка є, більш перспективна, ніж адміністрація Обами, бо останнім часом Обама для України ніяких, крім дипломатичних, кроків не робив", - заявив Кучма.

Інтерфакс-Україна

Теми: США Донбас зброя
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