РФ тягне до окупованого Криму газотурбінні електростанції
До окупованого Криму доставили дві додаткові мобільні газотурбінні електростанції, за допомогою яких РФ планує уникнути віялових відключень у разі виникнення дефіциту електроенергії.
Про це повідомив "віце-прем'єр" кримського уряду Володимир Сєров, пише РІА Новости.
За словами Сєрова, ще дві МГТС прибудуть до Криму наприкінці вересня.
"Це дасть нам додаткові потужності і дозволить додатково розвиватися і мати запас вільної електричної потужності", - зазначив Сєров.
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