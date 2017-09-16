Ряди "Волі народу" поповнить екс-регіонал Супруненко

До депутатської групи "Воля народу" у Верховній Раді приєднається депутат Олександр Супруненко.

Про це "Українській правді" повідомили у прес-службі групи.

Згідно з повідомленням, Супруненко вже написав відповідну заяву і передав її главі "Волі народу" Ярославу Москаленку.

У Верховній Раді VIII скликання депутатська група "Воля народу", до якої входить також нардеп-втікач Олександр Онищенко, налічує 17 нардепів.

Олександр Супруненко був народним депутатом від "Партії регіонів" з 2007 по 2012 рік. На позачергових парламентських виборах Олександр Супруненко був обраний на виборчому окрузі №216 у м.Києві. Є членом Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя.

За результатами перевірки ДФС електронних декларацій нардепів у Супруненка було встановлено несплату податків на суму 60 млн. гривень.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що готує подання в Раду про позбавлення недоторканності за несплату податків.

Сам Супруненко спростовує звинувачення у несплаті 60 млн грн податків і заявляє про фальсифікування результатів перевірки ДФС.

Брат Супруненка - В'ячеслав - колишній зять екс-мера Києва Леоніда Черновецького, підозрювався у розбійному нападі у 2005 році на адвоката з метою заволодіти документами, в яких містилися відомості про майнові махінації, що стосувалися Супруненка. Розшукувався Інтерполом з 2011 року. У грудні 2015 стало відомо, що з міжнародного розшуку його зняли.

Українська правда