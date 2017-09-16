Яценюк заговорив про об'єднану політичну платформу

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Субота, 16 вересня 2017, 17:47

Екс-прем'єр, лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк заявляє про необхідність нової об'єднаної політичної платформи для об'єднання проукраїнських сил.

Про це він заявив журналістам в кулуарах YES в Києві в суботу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Мова повинна йти про формування нової політичної платформи, до якої увійдуть всі ті, хто здатен працювати і брати на себе відповідальність... Нам необхідна нова об'єднана політична платформа справжніх проукраїнських сил, які взяли на себе всю повноту відповідальності за країну, які знають, що робити і довели це", - сказав лідер "Народного фронту".

Яценюк висловився за формування команди, яка "повинна базуватися на новій об'єднаній політичній платформі".

Як нещодавно писала "Українська правда", вже кілька тижнів між командами БПП і "Народного фронту" ведуться перемовини про об'єднання у єдину партію влади.

У суботу прем'єр Володимир Гройсман, відповідаючи на питання, які є шанси на створення партії влади, сказав: "В політичній палітрі напевно будуть відбуватись певні процеси. Але завдання - щоб на наступних чергових виборах до влади прийшли люди, здатні робити зміни".

"Я готовий працювати на результат. Чи потрібна для цього потужна політична сила? Однозначно. Але поки що наша коаліція БПП і НФ є основою змін, які втілює наш уряд", - додав Гройсман.

Українська правда

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Теми: Яценюк Народний фронт БПП
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