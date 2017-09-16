Луценко: Необґрунтованих арештів у "справі Саакашвілі" не буде

Жодних необґрунтованих арештів у "справі Саакашвілі" після порушення соратниками екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі порядку перетину кордона не буде.

Про це у кулуарах конференції YES, що проходить у Києві, заявив генпрокурор України Юрій Луценко.

"Як грузинська влада спілкувалася з опозицією шляхом силового розгону з залитими кров'ю вулицями. Це один з епізодів, що інкримінують Міхеілу Саакашвілі. І як наша влада спілкується з опозицією, чемно приходячи і просячи розписатися під протоколом", - зазначив Луценко.

Він додав, що "у будь-якому разі ми не піддамося на провокації і жодного насилля або необґрунтованих арештів у цій справі не буде".

"Є питання (у Саакашвілі) щодо указу президента (про позбавлення його громадянства України) - в суд. Це спеціальний майданчик, створений для того, щоб знайти істину", - підсумував Луценко.

Як відомо, 10 вересня позбавлений українського громадянства Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався до України з території Польщі.

Спершу планувалося, що він перетне кордон у пункті пропуску "Краковець", однак Саакашвілі скористався пунктом "Шегині". Польські прикордонники пропустили відомого політика, у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг, бо українська сторона закрила кордон під приводом замінування, але Саакашвілі все ж прорвався в Україну.

При цьому Саакашвілі не пройшов прикордонний контроль з українського боку. Прикордонники мали наказ не відкривати вогонь. Саакашвілі поїхав до Львова.

У МВС заявили, що під час "прориву" кордону прихильниками Саакашвілі 11 поліцейських та 5 прикордонників отримали тілесні ушкодження.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом прориву кордону екс-президентом Грузії і екс-главою Одеської ОДА, а також його прихильниками.

У вівторок вранці у Львові представник ДПСУ зачитав Міхеілу Саакашвілі адміністративний протокол про незаконний перетин ним українського держкордону.

Українська правда