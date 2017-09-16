Одеську мерію штурмують активісти й батьки дітей

Біля мерії Одеси проходить мітинг у зв'язку з пожежею в дитячому таборі "Вікторія", активісти штурмували будівлю.

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Як передає "Думська", близько 17-ї години до будівлі мерії на Думську площу почали підтягуватися батьки дітей, який відпочивали в таборі "Вікторія", громадські активісти, патріоти.

Люди вимагають прибуття мера Геннадія Труханова та його заступника Зінаїди Цвірінько. Всього в мітингу бере участь близько 200 чоловік.

Повідомляється, що активісти штурмували будівлю, намагалися вибити двері. Під мерією з'явилися шини.

Близько 18:00 напруга трохи спала, але облога будівлі триває, відзначає видання.

О 18:17 шини принесли прямо під ганок будівлі. Одне колесо кинули в поліцейського.

Також повідомляється, що через 12 годин після пожежі в муніципальному таборі "Вікторія" на його території продовжують працювати експерти, а також чергує пожежна машина ДСНС.

Небайдужі городяни приносять до місця трагедії квіти та м'які іграшки.

Як повідомлялося, в ніч на 16 вересня в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля. В результаті загинуло троє дітей. Також до лікарні доставлено двоє неповнолітніх.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Директор табору Петрос Саркісян затриманий поліцією за підозрою в порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило загибель дітей і величезні матеріальні збитки.

Мер Одеси Геннадій Труханов відсторонив від посади голову Київської райадміністрації Одеси Володимира Сушкова, директора табору Саркісяна і його заступника, який відповідав за пожежну безпеку закладу.

Директор департаменту освіти Олена Буйневич сама подала у відставку.