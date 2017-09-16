Під мерією Одеси ставлять намети, поліція обіцяє правову оцінку

Відомості про конфлікт між активістами та правоохоронцями під стінами Одеської міськради внесено до ЄРДР, надається правова кваліфікація правопорушенням.

Про це повідомляє в суботу ввечері прес-служба поліції Одеської області.

Там зазначили, що в суботу під час мирної акції на Думській площі виник конфлікт між правоохоронцями та активістами, що намагались потрапити до будівлі міськради.

"Виникла штовханина, яка супроводжувалась хуліганськими діями з боку активістів", - йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що слідчими буде надано правову оцінку діям усіх учасників конфлікту.

Разом з тим, як повідомляє "Думська", близько 21:50 активісти встановили намети під стінами міськради.

"Муніципали спробували їх прибрати. Спалахнула бійка", - пише видання.

Як повідомляє Радіо Свобода, під час останнього інциденту, після 21:00, муніципальна служба охорони не дала активістам встановити намети на Думській площі.

Раніше цього ж вечора у сутичках було використано сльозогінний газ (з обох сторін протистояння) та світлошумові гранати.

Як повідомлялося, близько 17-ї години суботи до будівлі мерії на Думську площу почали сходитися батьки дітей, який відпочивали в таборі "Вікторія", громадські активісти, патріоти. Люди вимагали прибуття мера Геннадія Труханова та його заступника Зінаїди Цвірінько. Всього в мітингу брали участь близько 200 чоловік.

Кілька разів під будівлею міскради відбувалися бійки. Активісти намагалися штурмувати міскраду, поліція застосовувала сльозогінний газ.

В ніч на 16 вересня в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля. В результаті загинуло троє дітей. Також до лікарні доставлено двоє неповнолітніх.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Директор табору Петрос Саркісян затриманий поліцією за підозрою в порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило загибель дітей.

Мер Одеси Геннадій Труханов відсторонив від посади голову Київської райадміністрації Одеси Володимира Сушкова, директора табору Саркісяна і його заступника, який відповідав за пожежну безпеку закладу.

Директор департаменту освіти Олена Буйневич сама подала у відставку.

Українська правда