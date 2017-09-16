Трамп: США мають "ефективні й величезні" засоби, щоб відповісти КНДР

815 переглядів
Субота, 16 вересня 2017, 22:51

Сполучені Штати мають "ефективні й величезні" засоби для того, щоб відповісти на загрози Північної Кореї.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, зазначивши, що впевнений у цьому "як ніколи раніше", пише Голос Америки.

"Америку та її союзників неможливо залякати. Ми захистимо наших громадян, нашу країну і нашу цивілізацію від всіх, хто наважився загрожувати нам. Це стосується й режиму Північної Кореї, який знову продемонстрував повне презирство до своїх сусідів і всієї світової спільноти", - заявив Трамп, звертаючись до військовослужбовців на авіабазі "Ендрюс".

Раніше радник Трампа з нацбезпеки Герберт МакМастер заявив, що адміністрація США не виключає застосування військової сили проти Пхеньяна.

Як відомо, у п'ятницю КНДР здійснила черговий ракетний пуск.

Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея прагне досягти військового паритету зі Сполученими Штатами Америки.

У свою чергу радник Трампа з нацбезпеки Герберт МакМастер зазначив, що у США є військовий варіант боротьби з Північною Кореєю, але він небажаний. 

Учасники позачергового засідання Радбезу ООН, скликаного за фактом останнього тесту, виступили з вимогою від Північної Кореї припинити "провокаційні" запуски ракет, але утрималися від запровадження нових санкцій.

Перед цим, 3 вересня, Північна Корея заявила про випробування водневої бомби, яку можна встановити на балістичну ракету.

11 вересня Рада Безпеки ООН схвалила нові санкції відносно КНДР.

Теми: США КНДР ядерна зброя
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
США не зніматимуть санкції з Росії за часткове виконання Мінська – Волкер 16 вересня 2017, 20:12
Волкер оголосив вимоги Вашинготона до миротворців на Донбасі 16 вересня 2017, 18:54
Волкер сказав, коли відвідає окупований Донбас 16 вересня 2017, 17:35
powered by lun.ua
Головні новини
Під мерією Одеси хотіли ставити намети, поліція обіцяє правову оцінку
США не зніматимуть санкції з Росії за часткове виконання Мінська – Волкер
Одеса: під міськрадою бійка і вибух, поліція застосувала газ
Луценко: Саакашвілі не арештують і не екстрадують за "прорив"
Усі новини
декомунізація

"Гудбай, СРСР!" З Московського мосту в Києві зняли радянську символіку

література

Форум видавців назвав найкращі книги 2017 року. Список переможців