Трамп: США мають "ефективні й величезні" засоби, щоб відповісти КНДР
Сполучені Штати мають "ефективні й величезні" засоби для того, щоб відповісти на загрози Північної Кореї.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, зазначивши, що впевнений у цьому "як ніколи раніше", пише Голос Америки.
"Америку та її союзників неможливо залякати. Ми захистимо наших громадян, нашу країну і нашу цивілізацію від всіх, хто наважився загрожувати нам. Це стосується й режиму Північної Кореї, який знову продемонстрував повне презирство до своїх сусідів і всієї світової спільноти", - заявив Трамп, звертаючись до військовослужбовців на авіабазі "Ендрюс".
Раніше радник Трампа з нацбезпеки Герберт МакМастер заявив, що адміністрація США не виключає застосування військової сили проти Пхеньяна.
Як відомо, у п'ятницю КНДР здійснила черговий ракетний пуск.
Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея прагне досягти військового паритету зі Сполученими Штатами Америки.
У свою чергу радник Трампа з нацбезпеки Герберт МакМастер зазначив, що у США є військовий варіант боротьби з Північною Кореєю, але він небажаний.
Учасники позачергового засідання Радбезу ООН, скликаного за фактом останнього тесту, виступили з вимогою від Північної Кореї припинити "провокаційні" запуски ракет, але утрималися від запровадження нових санкцій.
Перед цим, 3 вересня, Північна Корея заявила про випробування водневої бомби, яку можна встановити на балістичну ракету.
11 вересня Рада Безпеки ООН схвалила нові санкції відносно КНДР.
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