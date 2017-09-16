Трамп: США мають "ефективні й величезні" засоби, щоб відповісти КНДР

Сполучені Штати мають "ефективні й величезні" засоби для того, щоб відповісти на загрози Північної Кореї.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, зазначивши, що впевнений у цьому "як ніколи раніше", пише Голос Америки.

"Америку та її союзників неможливо залякати. Ми захистимо наших громадян, нашу країну і нашу цивілізацію від всіх, хто наважився загрожувати нам. Це стосується й режиму Північної Кореї, який знову продемонстрував повне презирство до своїх сусідів і всієї світової спільноти", - заявив Трамп, звертаючись до військовослужбовців на авіабазі "Ендрюс".

Раніше радник Трампа з нацбезпеки Герберт МакМастер заявив, що адміністрація США не виключає застосування військової сили проти Пхеньяна.

Як відомо, у п'ятницю КНДР здійснила черговий ракетний пуск.

Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея прагне досягти військового паритету зі Сполученими Штатами Америки.

У свою чергу радник Трампа з нацбезпеки Герберт МакМастер зазначив, що у США є військовий варіант боротьби з Північною Кореєю, але він небажаний.

Учасники позачергового засідання Радбезу ООН, скликаного за фактом останнього тесту, виступили з вимогою від Північної Кореї припинити "провокаційні" запуски ракет, але утрималися від запровадження нових санкцій.

Перед цим, 3 вересня, Північна Корея заявила про випробування водневої бомби, яку можна встановити на балістичну ракету.

11 вересня Рада Безпеки ООН схвалила нові санкції відносно КНДР.