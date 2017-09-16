В ОРДЛО повторили за Кремлем: без їхньої згоди миротворців на Донбасі не буде

1237 переглядів
Субота, 16 вересня 2017, 23:04

В ОРДЛО упевнені, що питання про розміщення на Донбасі миротворчої місії ООН має вирішуватися лише за участі представників "ДНР" і "ЛНР".

Про це заявив один з ватажків бойовиків ОРДО Денис Пушилін, пише РІА Новости

Пушилін заявив, що для введення миротворців необхідна згода "усіх сторін конфлікту", в т.ч. України, "ДНР" та "ЛНР".

"Без нашої позиції введення контингенту буде недоцільним", - заявив Пушилін. 

Він додав, що миротворців "необхідно розміщувати там, де є небезпека, зокрема для співробітників ОБСЄ".

"На території "ДНР" ситуація спокійна, як і на кордоні з Росією", - запевняє ватажок бойовиків ОРДО.

Як відомо, офіційний Кремль дотримувався позиції, що миротворців ООН варто залучити лише на лінії зіткнення на Донбасі і узгодити їх участь із бойовиками ОРДЛО.

У Києві такий варіант назвали шизофренічним

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що миротворчий контингент ООН на території Донбасу повинен мати повний доступ до окупованих територій регіону, і цю позицію Меркель обговорювала з президентом РФ Володимиром Путіним.

Більше про перспективи введення миротворців ООН на Донбас читайте в матеріалі "Ігри в дипломатію. Чому Путін заговорив про миротворців на Донбасі".

Теми: Донбас миротворці ООН
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
США не зніматимуть санкції з Росії за часткове виконання Мінська – Волкер 16 вересня 2017, 20:12
Волкер оголосив вимоги Вашинготона до миротворців на Донбасі 16 вересня 2017, 18:54
Волкер сказав, коли відвідає окупований Донбас 16 вересня 2017, 17:35
powered by lun.ua
Головні новини
Під мерією Одеси хотіли ставити намети, поліція обіцяє правову оцінку
США не зніматимуть санкції з Росії за часткове виконання Мінська – Волкер
Одеса: під міськрадою бійка і вибух, поліція застосувала газ
Луценко: Саакашвілі не арештують і не екстрадують за "прорив"
Усі новини
декомунізація

"Гудбай, СРСР!" З Московського мосту в Києві зняли радянську символіку

література

Форум видавців назвав найкращі книги 2017 року. Список переможців