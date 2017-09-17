На Донбасі СБУ затримала інформатора бойовиків

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Неділя, 17 вересня 2017, 01:42

Співробітники СБУ затримали в Слов'янському районі Донецької області інформатора терористичної організації "ДНР".

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки.

Правоохоронці встановили, що житель одного з сіл двічі на місяць відвідує окуповану Горлівку нібито для перевірки стану квартири, яка йому належить. В СБУ задокументували, що таким чином чоловік регулярно передавав інформацію ватажкові одного з незаконних збройних формувань "ДНР".

За вказівкою ватажка, затриманий збирав дані про переміщення, дислокацію військової техніки та підрозділів сил АТО поблизу лінії розмежування. Координати, які передавав зловмисник, використовувалися терористами для обстрілів позицій ЗСУ.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника за місцем проживання, під час обшуку також вилучили незареєстровану зброю з патронами і бойову гранату. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 258-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації) КК України.

Теми: СБУ "ДНР"
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