Коаліція звинуватила Росію в авіаударі по сирійських повстанцях
Коаліція, очолювана США, звинуватила російські сили в авіаударі по позиціях сирійських повстанців біля Дейр-ез-Зора.
Про це йдеться в заяві коаліції на сайті Пентагону.
"Приблизно о 12:30 ранку за Гринвічем сьогодні (16 вересня) російські сили вдарили на схід від річки Євфрат в Сирії близько Дейр-ез-Зора, в результаті чого отримали поранення бійці партнерів коаліції", - наголошується в повідомленні.
За словами офіційних осіб, російські сили знали про місце знаходження сирійських демократичних сил і радників коаліції. Кілька бійців SDF (демократичних сил Сирії) були поранені, їм була надана медична допомога.
При цьому війська коаліції не постраждали.
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