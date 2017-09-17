Коаліція звинуватила Росію в авіаударі по сирійських повстанцях

Коаліція, очолювана США, звинуватила російські сили в авіаударі по позиціях сирійських повстанців біля Дейр-ез-Зора.

Про це йдеться в заяві коаліції на сайті Пентагону.

"Приблизно о 12:30 ранку за Гринвічем сьогодні (16 вересня) російські сили вдарили на схід від річки Євфрат в Сирії близько Дейр-ез-Зора, в результаті чого отримали поранення бійці партнерів коаліції", - наголошується в повідомленні.

За словами офіційних осіб, російські сили знали про місце знаходження сирійських демократичних сил і радників коаліції. Кілька бійців SDF (демократичних сил Сирії) були поранені, їм була надана медична допомога.

При цьому війська коаліції не постраждали.