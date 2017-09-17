СБ ООН обговорить боротьбу з поширенням зброї масового знищення

Сполучені Штати ініціювали проведення засідання Ради Безпеки ООН, присвячене боротьбі з поширенням зброї масового знищення (ЗМЗ).

Про це "Інтерфаксу" повідомило джерело в штаб-квартирі Всесвітньої організації.

"США вийшли в РБ ООН з ініціативою про проведення засідання Ради 21 вересня під час сегмента високого рівня 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, присвяченого боротьбі з поширенням зброї масового знищення", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, "Ефіопія як голова РБ ООН у вересні попередньо призначила засідання на 15:30 за нью-йоркським часом 21 вересня".

Очікується, що члени Ради "розглянуть хід виконання відповідних резолюцій РБ ООН, заходи щодо його поліпшення, а також практичні кроки по впливу на держави, що порушують дані рішення".