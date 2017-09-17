Росія і Китай проведуть морські військові навчання

ВМФ Росії і ВМС Китаю проведуть навчання "Морська взаємодія - 2017" з 18 по 26 вересня на базі Тихоокеанського флоту.

Про це повідомляють "РИА Новости".

Берегова фаза відбудеться у Владивостоці з 18 по 21 вересня. Морська частина маневрів розпочнеться 22 вересня в акваторії Японського і південній частині Охотського морів.

"Під час проведення морської фази від російської сторони будуть задіяні великий протичовновий корабель "Адмірал Трібуц", корвет "Досконалий", рятувальне судно "Ігор Білоусов" з рятувальним глибоководним аппаратом "АС-40" на борту і ракетний катер "Р-11", - заявив начальник відділу інформаційного забезпечення прес-служби ВВО по Тихоокеанському флоту РФ Володимир Матвєєв.

"Від китайської сторони - есмінець "Ши Цзячжуан", сторожовий корабель "Да Цин", корабель комплексного постачання "Дун Пінху", рятувальне судно проекту 926 "Чандао" з рятувальним глибоководним апаратом "Елар-7", - повідомив він.

Забезпечувати навчання будуть малий протичовновий корабель "Радянська Гавань", дві дизель-електричні підводні човни, гідрографічне судно "Віктор Фалєєв" і морський буксир "МБ-93".

В ході морської фази навчань будуть задіяні також два літаки Іл-38, два літаки Ту-142М3, вертоліт Ка-27пс і вертоліт Ка-27 морської авіації ТОФ. Від ВМС Китаю будуть корабельні вертольоти Z-9C і Z-9D.