Саакашвілі через місяць оголосить у Києві три вимоги

Лідер "Руху нових сил", екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив про намір оголосити три вимоги у Києві 17 жовтня.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook у суботу.

"Ми вирішили приєднається до ініціативи громадських активістів і зібратися в Києві 17 жовтня з трьома вимогами: створення антикорупційних судів, скасування депутатської недоторканності, прийняття нового виборчого закону", - зазначив Саакашвілі.

"А решту вимог ми будемо збирати по всій Україні до 17 числа", - додав він.

Українська правда