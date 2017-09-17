Глава Ради Федерації РФ "не бачить логіки" в миротворцях на кордоні

Голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що не бачить логіки в пропозиції Держдепу США розмістити миротворців ООН на кордоні Росії і України.

"Логіки ніякої в цій пропозиції я не бачу", - заявила спікер СФ журналістам після зустрічі зі спікером Меджлісу Туркменії Акджою Нурбердиєвою, передає ТАСС.

Матвієнко нагадала, що президент Росії Володимир Путін дав доручення МЗС РФ звернутися до ООН з запитом на розміщення миротворців у зоні конфлікту в Донбасі.

"Йшлося про те, що сьогодні на території Донбасу, на лінії зіткнення працює місія ОБСЄ. І миротворці потрібні, щоб забезпечити безпеку ОБСЄ, тому що у ОБСЄ немає можливості збройної охорони тих співробітників, які беруть участь в цій місії", - сказала вона.

"Якщо співробітники ОБСЄ будуть не тільки на лінії зіткнення (а вони їздять по всій території), то, природно, миротворці будуть супроводжувати їх по всій території, але супроводжувати, забезпечуючи безпеку. Іншого сенсу в цих миротворцях немає", - переконана Матвієнко.

За її словами, "якщо хтось починає вже диктувати якісь інші умови, то вони не розуміють, що відбувається в зоні конфлікту".

"Там є українська сторона, але є і сторона Донецька і Луганська, які також мають право голосу, мають свою позицію і думку", - сказала Матвієнко.

"А ті, хто хотів би оточити жителів самопроголошених республік Донбасу колючим дротом і знищити просто цих людей, я думаю, цей задум ні у кого не пройде", - уклала вона.

Як повідомлялося, 14 вересня речник Державного департаменту США Гезер Науерт заявила, що США виступають за розміщення миротворчої місії ООН на всій окупованій території Донбасу, зокрема на українсько-російському кордоні, та надання їм широкого мандата.

16 вересня спецпредставник США з питань України Курт Волкер назвав три критерії, за яких США вважатиме миротворчу місію на Донбасі "справжньою" і гідною підтримки. Зокрема, за його словами, миротворці мають контролювати український бік російсько-українського кордону.

Українська сторона також неодноразово озвучувала цю вимогу.

Як відомо, офіційний Кремль дотримувався позиції, що миротворців ООН варто залучити лише на лінії зіткнення на Донбасі і узгодити їх участь із бойовиками ОРДЛО.

У Києві такий варіант назвали шизофренічним.

11 вересня після телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель президент РФ Володимир Путін заявив про готовність врахувати в ініціативі про миротворців ООН на Донбасі їхнє право охороняти місію ОБСЄ не тільки на лінії зіткнення, але і в інших місцях.

Більше про перспективи введення миротворців ООН на Донбас читайте в матеріалі "Ігри в дипломатію. Чому Путін заговорив про миротворців на Донбасі".

Українська правда