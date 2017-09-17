Луценко пригрозив соратникам Саакашвілі за поради щодо прориву кордону

Генпрокурор Юрій Луценко заявляє, що соратники Міхеіла Саакашвілі можуть понести відповідальність також за сприяння йому та іншим особам в нелегальному перетині кордону або поради з цього приводу.

Про це він заявив у суботу під час розмови з народним депутатом від БПП Мустафою Найємом у кулуарах YES, яку зафіксував на відео журналіст "Української правди" Олексій Братущак.

"Переправлення нелегалів через кордон – криміналочка", - сказав Луценко, додавши, що "незаконне переправлення мігрантів через організацію такого переправлення, поради, усунення перешкод карається позбавленням волі до 7 років".

Водночас на пряме питання Найєма, чи є в генпрокурора докази, що він радив Саакашвілі нелегально перетинати кордон, Луценко сказав: "Так". На питання: "Підемо в суд?" генпрокурор кивнув.

Водночас на питання журналіста, чи збирається він посадити Найєма, Луценко відповів: "Ні", а на питання, що загрожує депутату, пожартував: "Йому загрожують особливі стосунки з генпрокурором, це його карма".

Луценко також заявив, що якщо Саакашвілі вважає позбавлення його громадянства незаконним, він має подати в суд, чого досі не було зроблено.

"Мені також не подобається як вибіркове надання громадянства, так і вибіркове його позбавлення. Але це мені як людині може подобатися або не подобатися. Як генеральний прокурор я стверджую, що єдиний метод встановлення істини – не в площині фізичного прориву кордону і побиття прикордонників, не в істерії про нібито політичні репресії, а в написанні єдиної заяви в суд. Якби ця заява була здана, мені здається, в Саакашвілі були б на рівень вищі позиції. Бо він би казав: "Я все зробив, що міг". Але він не зробив першого кроку", - сказав генпрокурор.

Разом з тим, у коментарі "Українській правді" Мустафа Найєм заявив, що не має відношення до планування перетину Саакашвілі кордону.

"Ніякого відношення ні до підготовки, ні до планування, ні тим більше до того, щоб радити комусь щось, не маю", - сказав він.

За словами Найєма, він їхав до Польщі 10 вересня, щоб підтримати Саакашвілі, оскільки розумів, що "те, що відбулося у відношенні Саакашвілі, є порушенням закону, і це чиста політична розправа", але не має нічого спільного з діями його штабу.

Найєм нагадав, що офіційно перетинав кордон у пункті пропуску "Краковець", а не "Шегині". За його словами, Луценко про це знає.

"Разом зі мною перетинали кордон депутати Віктор Чумак, Наталія Новак і Вадим Івченко", - додав він.

Стаття 332 Кримінального кодексу (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) передбачає, що незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

Ті самі дії, вчинені способом, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яку незаконно переправляли через державний кордон України, чи вчинені щодо кількох осіб, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, караються позбавленням волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як відомо, 10 вересня позбавлений українського громадянства Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався до України з території Польщі.

У МВС заявили, що під час "прориву" кордону прихильниками Саакашвілі 11 поліцейських та 5 прикордонників отримали тілесні ушкодження.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через кордон (ст. 332), а також за опір працівнику правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків (ч. 2 ст. 342).

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав екс-керівника Одеської області Міхеіла Саакашвілі та тих, хто перетнув із ним кордон, пройти паспортний контроль і прийти на допит.

За даними МВС, крім Саакашвілі "незаконно" проникли в Україну депутатиВерховної Ради від "Батьківщини" Юлія Тимошенко і Сергій Власенко, позафракційні Юрій Дерев'янко і Дмитро Добродомов, представник "Самопомочі" Павло Костенко. Нардепи ж переконані, що закон не порушували.

Вранці 12 вересня прикордонники та поліцейські прийшли до львівського готелю "Леополіс", де зупинився Міхеіл Саакашвілі.

Представник Державної прикордонної служби зачитав Саакашвілі адміністративний протокол про незаконний перетин ним українського держкордону.

Саакашвілі підписав спочатку заперечення його адвокатів до протоколу про незаконний перетин кордону, а потім підписав в цілому сам протокол.

12 вересня поліція Львівської області за фактом прориву кордону на пункті пропуску "Шегині" 10 вересня затримала 5 осіб.

Пізніше суд арештував двох учасників прориву в "Шегинях" – жителя Івано-Франківської області та Волині.

14 вересня правоохоронці вручили повідомлення про підозру соратнику Міхеіла Саакашвілі Давиду Сакварелідзе.

Сакварелідзе підозрюють у порушенні ч.2 ст.332 Кримінального кодексу (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Санкція статті передбачає від 5 до 7 років позбавлення волі.

Однак Галицький суд Львова не обрав запобіжний захід Сакварелідзе.

Катерина Тищенко, УП