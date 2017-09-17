Порошенко у США говоритиме про звільнення заручників

Питання звільнення українських заручників і політв'язнів буде одним з ключових під час участі президента Петра Порошенка в 72-й сесії Генасамблеї ООН.

Про це президента повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Питання звільнення українських заручників і політв'язнів буде одним з ключових під час мого візиту до США на 72-у сесію Генеральної Асамблеї ООН", - йдеться на сторінці.

Порошенко також нагадав, що рівно рік тому з полону бойовиків було звільнено Володимира Жемчугова.

Як повідомляє прес-служба президента, 18-21 вересня він здійснить робочий візит до Сполучених Штатів Америки з метою участі у 72-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Порошенко виступить з промовою у ході загальних дебатів ГА ООН, візьме участь у саміті Ради безпеки ООН з питань миротворчості, заходах високого рівня з питань реформування ООН, а також з питання протидії використанню інтернету в терористичних цілях.

На полях 72-ї сесії Генасамблеї ООН Порошенко проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами країн світу, в тому числі президентом США.

Порошенко також традиційно зустрінеться з лідерами української громади США, представниками кримськотатарських організацій і представниками провідних американських політологічних та ділових кіл.

12 вересня президент заявив, що порушить на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку питання введення миротворчої місії на Донбас.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Павло Клімкін очолить делегацію України для участі у роботі 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Українська правда