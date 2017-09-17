РФ та Ірак відновили авіасполучення, яке перервали 13 років тому

667 переглядів
Неділя, 17 вересня 2017, 16:36

Іракська авіакомпанія "Iraqi Airways" здійснила перший за 13 років рейс до Москви.

Як повідомляє РІА Новости, 17 вересня літак приземлився в аеропорту "Внуково". 

Авіаційна влада Іраку і Росії домовилася про відкриття регулярного прямого сполучення між містами двох країн ще у 2015 році. Учасники зустрічі домовилися розглянути можливість відкриття рейсів також до міста Ербіль в Іраку та до Санкт-Петербургу і Казані - в РФ.

Авіасполучення з Іраком було перервано у 2004 році після введеної заборони з боку Росії.

Причиною припинення авіарейсів між двома країнами став недостатній рівень забезпечення безпеки польотів через погіршення обстановки в Іраку.

Теми: Росія Ірак
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Глава Ради Федерації РФ "не бачить логіки" в миротворцях на кордоні 17 вересня 2017, 12:22
У зоні АТО впав російський безпілотник 17 вересня 2017, 07:46
Росія і Китай проведуть морські військові навчання 17 вересня 2017, 06:17
powered by lun.ua
Головні новини
Бойовики стріляють поблизу мирних населених пунктів - штаб
Мер Одеси: у таборі "Вікторія" основна увага приділялася безпеці
Глава Ради Федерації РФ "не бачить логіки" в миротворцях на кордоні
Саакашвілі закликає покарати мера Одеси через пожежу
Усі новини
сучасною українською

Гіпстер, езотерик і вегетаріанець: незвичний Сковорода у новій книзі

декомунізація

"Гудбай, СРСР!" З Московського мосту в Києві зняли радянську символіку