Расмуссен відвідав зону АТО: Європа має й надалі підтримувати Україну

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Неділя, 17 вересня 2017, 23:21

Європа має й надалі займати тверду і однозначну позицію щодо підтримки України. 

Про це заявив колишній генсек НАТО і позаштатний радник президента України Андерс Фог Расмуссен, який 17 вересня відвідав розташування українських військ у зоні проведення АТО, повідомили у прес-центрі штабу. 

"У той час, коли на українській землі перебуває понад 40 тисяч російських солдатів та сепаратистів, Європа має й надалі займати тверду і однозначну позицію щодо підтримки України", - заявив він.

На чолі іноземної делегації Расмуссен відвідав пошкоджені обстрілами російсько-окупаційних військ населені пункти Донбасу, зокрема м.Торецьк, де іноземні партнери мали змогу ознайомитися з завданнями, станом і положенням українських військ, що залучені до виконання завдань АТО. 

У групі іноземних гостей були колишні та діючі глави урядів європейських країн, міністри закордонних справ, парламентарі, політичні радники й консультанти.

"Представники штабу та СЦКК розповіли присутнім про стан справ у районі проведення АТО операції та про порушення російською стороною "мінських угод", - повідомили у штабі АТО.

 

 

Українська правда 

Теми: АТО Донбас
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