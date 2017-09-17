Форум видавців закликав підтримати українських журналістів, ув'язнених Росією

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Неділя, 17 вересня 2017, 23:46
"Форум видавців" закликав творчу інтелігенцію підтримати незаконно ув’язнених Росією  українських журналістів, зокрема Романа Сущенка й Миколу Семену.

Про це йдеться в ухваленому учасниками "Форуму" зверненні на захист журналістів, переслідуваних Москвою.

"Форум видавців закликає українських і зарубіжних письменників і видавців, журналістів, інших представників творчої інтелігенції до виявлення підтримки українців, що стали політичними в’язнями Кремля, серед яких є і сценаристи, і журналісти", - зазначається у зверненні.

"Влучні слова і жести підтримки від відомих авторів, які мають мільйонні читацькі аудиторії, можуть за своєю дією бути порівнянними до потужних міжнародних дипломатичних зусиль по звільненню заручників російської влади", - підкреслюється в зверненні.

Як відомо, журналіст Роман Сущенко незаконно утримується у СІЗО "Лефортово" в Москві.

Кримінальне переслідування журналіста Миколи Семени у анексованому Криму триває з квітня 2016 року.

Укрінформ

Теми: ЗМІ Росія
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