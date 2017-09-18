Тіллерсон: США можуть залишитися в Паризькій угоді на належних умовах

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Сполучені Штати можуть залишитись у Паризькій кліматичній угоді на належних умовах.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Президент сказав, що він відкритий для пошуку тих умов, за яких ми можемо продовжувати співпрацювати з іншими людьми, про те, що ми всі згодні, це ще складне питання", – сказав Тіллерсон.

Радник з питань національної безпеки американського президента Герберт Раймонд МакМастер зробив подібну заяву в телевізійному інтерв'ю 17 вересня, де сказав, що президент Дональд Трамп завжди був готовий розглянути зміни в кліматичному договорі.

"Він залишив двері відкритими для повернення дещо пізніше, якщо буде розроблена краща угода для США", – сказав МакМастер ABC.

5 серпня Державний департамент США оприлюднив перше письмове повідомлення про те, що Вашингтон планує відмовитися від Паризької кліматичної угоди, укладеної 2015 року.

17 вересня Американське видання The Wall Street Journal повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа більше не має наміру виходити із Паризької кліматичної угоди, однак цю інформацію спростовують у Білому домі.

Нагадаємо, Дональд Трамп оголосив про вихід США з Паризької кліматичної угоди 1 червня.

Американський президент вважає, що угода занадто м'яка щодо провідних забруднювачів – Китаю та Індії. Водночас, угода ставить під загрозу промисловість США.