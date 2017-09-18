Саакашвілі: в мене немає бажання ще одну революцію влаштувати

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Понеділок, 18 вересня 2017, 05:34

Лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі обіцяє, що акція в Києві буде мирною.

Про це Саакашвілі заявив під час мітингу у Вінниці, пише місцеве видання "Винница.info".

Як повідомляється, зустрічали Саакашвілі у місті неоднозначно - з вигуками "Ганьба!", "Михайло!", "Дякуємо!".

Політик провів зустріч з вінничанами біля пам'ятника Коцюбинського, запізнившись на 45 хвилин. Він повторив, що буде їздити різними містами України та збирати вимоги, а після чого 17 жовтня вони будуть представлені в Києві Президенту України та Кабінету Міністрів.

 

"Я вирішив об’їздити всі регіони України, поспілкуватися з народом. Ми будемо їздити і збирати вимоги… 17 жовтня збираємося в Києві дуже мирно. Хоч я і старий революціонер, але в мене немає ніякого бажання ще одну революцію влаштувати", - заявив Саакашвілі.

Напередодні, у суботу Саакашвілі приїхав до Івано-Франківська. На зустріч з людьми він запізнився майже на півгодини. Разом з ним до міста прибули народні депутати Єгор Соболєв та Юрій Дерев’янко.

Як відомо, після подій на кордоні, де разом з кількома депутатами він здійснив прорив на пункті пропуску "Шегині" 10 вересня, Саакашвілі перебував у Львові, потім, зокрема, відвідав Чернівці, а також анонсував свій приїзд до Києва наступного вівторка, 19 вересня.

Саакашвілі заявляв, що після його приїзду до Києва його прихильників стане набагато більше, а потім "усе закінчиться, як у пункті пропуску "Шегині".

Теми: Саакашвілі
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