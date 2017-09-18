Лавров і Тіллерсон обговорили Сирію і реалізацію "мінських угод"

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Понеділок, 18 вересня 2017, 06:23

Держсекретар США Рекс Тіллерсон і глава МЗС РФ Сергій Лавров обговорили взаємодію щодо сирійської кризи, ситуацію на Близькому сході і хід реалізації "мінських угод".

Про це заявила представник МЗС РФ Марія Захарова, передає Інтерфакс-Україна.

"17 вересня в Нью-Йорку відбулася зустріч міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова і держсекретаря США Тіллерсона. Сторони обговорили взаємодію щодо сирійської кризи та інші аспекти ситуації на Близькому Сході і на півночі Африки, а також хід реалізації мінських домовленостей", - сказала вона журналістам за підсумками зустрічі.

Зустріч Лаврова і Тіллерсона, яка проходила в російській дипмісії при ООН в Нью-Йорку і носила неформальний характер, тривала близько 45 хвилин.

Теми: США Росія ООН
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