В США зацікавилися російськими закупівлями реклами в Facebook

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Понеділок, 18 вересня 2017, 07:34

Комітет з розвідки палати представників США запитує інформацію про закупівлі політичної реклами в facebook російською "фермою тролів" з метою вплинути на вибори в США.

Про це пише Financial Times.

Член комітету з розвідки, сенатор від Демократичної партії Адам Шиф заявив, що у соцмережі запитується додаткова інформація.

"Ми запитуємо у Facebook більше інформації ... є багато питань без відповідей", - сказав Шифф в інтерв'ю ABC News.

"Є питання про те, який юридичний процес нам потрібно використовувати, щоб отримати цю інформацію від Facebook. Але, чесно кажучи, я стурбований тим, що нам так багато знадобилося часу, щоб дізнатися, що росіяни заплатили не менше $ 100 тисяч за рекламні оголошення, спрямовані на те, щоб спробувати вплинути на наш виборчий процес", - заявив він.

Раніше в Facebook повідомили, що тіньова російська компанія, так звана "ферма тролів", відома своєю прокремлівської пропагандою, скуповувала і поширювала політичну рекламу під час президентської кампанії в США.

Представники Facebook повідомили, що вони простежили продаж реклами на загальну суму $ 100 тис.

Було виявлено, що 3300 рекламних оголошень мали сліди, які вели саме до російської компанії.

Команда соцмережі тоді виявила 470 підозрілих і ймовірно фейковий фейсбук-акаунтів і сторінок, які, як вважають в Facebook, експлуатувалися за межами Росії, мали зв'язки з цією компанією і були залучені до публікації реклами.

Нагадаємо, в США спецпрокурор Роберт Мюллер займається розслідуванням спроб втручання Росії в американські вибори 2016 року і того, чи мала зв'язки команда нинішнього президента США з Кремлем. Сам Дональд Трамп неодноразово називав подібні звинувачення "полюванням на відьом".

Теми: США Росія Трамп
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