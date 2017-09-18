АТО: Бойовики застосували 122-мм артилерію на Луганщині
Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 31 раз порушили перемир’я. Внаслідок бойових дій один український військовий отримав поранення.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Вже традиційно ввечері і вночі відбулись обстріли в районі Авдіївської промзони. Тут російські найманці застосовували гранатомети різних видів, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. З цієї ж зброї ворог двічі бив по українських захисниках на шахті Бутівка.
На Луганському напрямку вперше від початку перемир’я противник застосовував артилерію. Так, близько 21 години бойовики відкривали вогонь зі 122-міліметрової артилерії на підступах до Новотошківського.
Біля Кримського та Причепилівки бойовики били з мінометів калібру 82 міліметри.
На Приморському напрямку найманці застосовували зенітну установку в районі Гнутового, а великокаліберні кулемети – двічі поблизу Водяного.
Як повідомляється, сили АТО 14 разів відкривали вогонь у відповідь.
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