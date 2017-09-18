АТО: Бойовики застосували 122-мм артилерію на Луганщині

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Понеділок, 18 вересня 2017, 07:53

Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 31 раз порушили перемир’я. Внаслідок бойових дій один український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Вже традиційно ввечері і вночі відбулись обстріли в районі Авдіївської промзони. Тут  російські найманці  застосовували гранатомети різних видів, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. З цієї ж зброї ворог двічі бив по українських захисниках на шахті Бутівка. 

На Луганському напрямку вперше від початку перемир’я противник застосовував артилерію. Так, близько 21 години бойовики відкривали вогонь зі 122-міліметрової артилерії на підступах до Новотошківського.

Біля Кримського та Причепилівки бойовики били з мінометів калібру 82 міліметри. 

На Приморському напрямку найманці застосовували зенітну установку в районі Гнутового, а великокаліберні кулемети – двічі поблизу Водяного. 

Як повідомляється, сили АТО 14 разів відкривали вогонь у відповідь.

Теми: АТО бойові дії Донбас
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