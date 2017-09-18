На церемонії "Еммі" тріумфувала "Розповідь служниці"
Премію "Еммі" як найкращий драматичний серіал року отримала "Розповідь служниці".
Нагороди роздали на 69-ій церемонії в Лос-Анджелесі, повідомляє "Укрінформ".
Найкращим комедійним серіалом визнано "Віце-президента".
Нагороду за найкращу чоловічу роль у драматичному серіалі отримав Стерлінг К.Браун ("Це ми").
Приз за найкращу жіночу роль у драматичному серіалі вручили Елізабет Мосс за роль у "Розповіді служниці".
Congratulations Elisabeth Moss for winning Best Actress for your role as Offred in the Hulu Original The #HandmaidsTale. #Emmys2017 pic.twitter.com/PObMsIDrqr— hulu (@hulu) 18 вересня 2017 р.
"Еммі" за кращу чоловічу і жіночу роль у комедійному серіалі присуджено, відповідно, Дональду Гловеру ("Атланта") і Джулії Луї-Дрейфус ("Віце-президент").
Загалом список переможців в основних номінаціях 69-ї Еммі виглядає так:
Найкращий драматичний серіал
"Розповідь служниці" (The Handmaid's Tale)
Найкращий комедійний серіал
"Віце-президент" (Veep)
Найкращий телефільм
"Чорне дзеркало: Сан-Джуніперо" (Black Mirror: San Juniperо)
Найкращий міні-серіал
"Велика маленька брехня" (Big Little Lies)
Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі
Елізабет Мосс, "Розповідь служниці" (The Handmaid's Tale)
Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі
Стерлінг К.Браун, "Це ми" (This Is Us)
Найкраща жіноча роль другого плану в драматичному серіалі
Енн Дауд, "Розповідь служниці" (The Handmaid's Tale)
Найкраща чоловіча роль другого плану в драматичному серіалі
Джон Літгоу, "Корона" (The Crown)
Найкраща чоловіча роль в комедійному серіалі
Дональд Гловер, "Атланта" (Atlanta)
Найкраща жіноча роль у комедійному серіалі
Джулія Луї-Дрейфус, "Віце-президент" (Veep)
Найкраща чоловіча роль другого плану в комедійному серіалі
Алек Болдуін, "У суботу ввечері в прямому ефірі" (Saturday Night Live)
Найкраща жіноча роль другого плану в комедійному серіалі
Кейт МакКіннон, "У суботу ввечері в прямому ефірі" (Saturday Night Live)
Найкраща жіноча роль у міні-серіалі/телефільмі
Ніколь Кідман, "Велика маленька брехня" (Big Little Lies)
Найкраща чоловіча роль у міні-серіалі/телефільмі
Різ Ахмед, "Одного разу вночі" (The Night Of)
Найкраща чоловіча роль другого плану в міні-серіалі/телефільмі
Александр Скарсгард, "Велика маленька брехня" (Big Little Lies)
Найкраща жіноча роль другого плану в міні-серіалі/телефільмі
Лора Дерн, "Велика маленька брехня" (Big Little Lies)
Найкраща запрошена актриса в драматичному телесеріалі
Алексіс Бледел, "Розповідь служниці" (The Handmaid's Tale)
Найкращий запрошений актор у драматичному телесеріалі
Джералд МакРейні, "Це ми" (This is us)
Найкращий запрошений актор у комедійному телесеріалі
Дейв Шапел, "У суботу ввечері у прямому ефірі" (Saturday Night Live)
Найкраща запрошена актриса в комедійному телесеріалі
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