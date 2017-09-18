На церемонії "Еммі" тріумфувала "Розповідь служниці"

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Понеділок, 18 вересня 2017, 08:20

Премію "Еммі" як найкращий драматичний серіал року отримала "Розповідь служниці".  

Нагороди роздали на 69-ій церемонії в Лос-Анджелесі, повідомляє "Укрінформ".

Найкращим комедійним серіалом визнано "Віце-президента".

Нагороду за найкращу чоловічу роль у драматичному серіалі отримав Стерлінг К.Браун ("Це ми").

Приз за найкращу жіночу роль у драматичному серіалі вручили Елізабет Мосс за роль у "Розповіді служниці".

"Еммі" за кращу чоловічу і жіночу роль у комедійному серіалі присуджено, відповідно, Дональду Гловеру ("Атланта") і Джулії Луї-Дрейфус ("Віце-президент").

Загалом список переможців в основних номінаціях 69-ї Еммі виглядає так:

Найкращий драматичний серіал

"Розповідь служниці" (The Handmaid's Tale)

Найкращий комедійний серіал

"Віце-президент" (Veep)

Найкращий телефільм

"Чорне дзеркало: Сан-Джуніперо" (Black Mirror: San Juniperо)

Найкращий міні-серіал

"Велика маленька брехня" (Big Little Lies)

Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі

Елізабет Мосс, "Розповідь служниці" (The Handmaid's Tale)

Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі

Стерлінг К.Браун, "Це ми" (This Is Us)

Найкраща жіноча роль другого плану в драматичному серіалі

Енн Дауд, "Розповідь служниці" (The Handmaid's Tale)

Найкраща чоловіча роль другого плану в драматичному серіалі

Джон Літгоу, "Корона" (The Crown)

Найкраща чоловіча роль в комедійному серіалі

Дональд Гловер, "Атланта" (Atlanta)

Найкраща жіноча роль у комедійному серіалі

Джулія Луї-Дрейфус, "Віце-президент" (Veep)

Найкраща чоловіча роль другого плану в комедійному серіалі

Алек Болдуін, "У суботу ввечері в прямому ефірі" (Saturday Night Live)

Найкраща жіноча роль другого плану в комедійному серіалі

Кейт МакКіннон, "У суботу ввечері в прямому ефірі" (Saturday Night Live)

Найкраща жіноча роль у міні-серіалі/телефільмі

Ніколь Кідман, "Велика маленька брехня" (Big Little Lies)

Найкраща чоловіча роль у міні-серіалі/телефільмі

Різ Ахмед, "Одного разу вночі" (The Night Of)

Найкраща чоловіча роль другого плану в міні-серіалі/телефільмі

Александр Скарсгард, "Велика маленька брехня" (Big Little Lies)

Найкраща жіноча роль другого плану в міні-серіалі/телефільмі

Лора Дерн, "Велика маленька брехня" (Big Little Lies)

Найкраща запрошена актриса в драматичному телесеріалі

Алексіс Бледел, "Розповідь служниці" (The Handmaid's Tale)

Найкращий запрошений актор у драматичному телесеріалі

Джералд МакРейні, "Це ми" (This is us)

Найкращий запрошений актор у комедійному телесеріалі

Дейв Шапел, "У суботу ввечері у прямому ефірі" (Saturday Night Live)

Найкраща запрошена актриса в комедійному телесеріалі

Мелісса МакКарті, "У суботу ввечері у прямому ефір"" (Saturday Night Live)

Найкраще реаліті-шоу

"Голос" (The Voice)

Найкраща анімаційна передача

"Закусочна Боба" (Bob's Burgers).

Теми: телебачення
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