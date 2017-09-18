Проблему електричок планують вирішити за рахунок "секонд-хенду" з Німеччини

Міністерство інфраструктури веде переговори з Німеччиною про надання старого рухомого складу для приміських електричок України.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян на зустрічі з журналістами на вихідних, повідомляє Ліга.net.

"Вагони в приміських електричках недочіпляють, тому що нічого чіпляти. Зараз ведемо переговори з Німеччиною. Сподіваюся, вдасться отримати від них старий рухомий склад, щоб хоч якось стабілізувати ринок приміських перевезень. Заберемо все, що дадуть. Навіть їх списані вагони у кращому стані, ніж наші після реставрації", - сказав Омелян.

Він зазначив, що не впевнений, що це вдасться зробити до кінця року.

"Я розумію, що люди їздять в нелюдських умовах. Абсолютно неправильний підхід, коли ми звітуємо про ремонт 10 вагонів, а їх тисячі. Ми розуміємо реально, що ніколи не зможемо їх замінити", - сказав міністр.

Ще однією проблемою він назвав відсутність власного виробництва електричок.

Омелян також зазначив, що його радує початок арештів в "Укрзалізниці".

"Початок арештів в УЗ особисто мене радує. Тому що 10-15 мільярдів гривень щорічних втрат від корупції в УЗ (це нижня планка) – те, що можна чітко довести", - сказав міністр інфраструктури.

За його словами, екс-глава "Укрзалізниці" Войцех Балчун замість того, щоб робити реформу, професійно працювати і нікого не слухати, "з самого початку пішов домовлятися".

"Балчун, крім того що не мав стержня, щоб чітко і прямо йти вперед, понабирав незрозумілих людей від різних порадників. У результаті ці люди були сконцентровані не на розвитку компанії, а на її пограбуванні. Маємо результат: арешти, доведені факти в рамках кримінальних розслідувань про крадіжки в УЗ.

Чи буде звіт Балчуна про результати роботи? Імовірність при цьому уряді нульова. Реально він втік з країни ", - сказав Омелян.

Як відомо, пасажири скаржаться, що приміські електрички дуже переповнені.

У квітні в Київській області пасажири перекрили залізничні колії, заблокувавши як мінімум один потяг Інтерсіті.

За інформацією пасажирів, кількість вагонів у приміських електричках за останні кілька років значно зменшилася.

Стандартний розмір поїзда становить 10 вагонів, і про це серед іншого свідчить довжина перонів.

Однак ще кілька років тому "Укрзалізниця" почала запускати на маршрути електрички в складі восьми вагонів, а останнім часом їх кількість скоротилася навіть до шести вагонів.

Через це в години пік пасажири не завжди можуть влізти в вагон.