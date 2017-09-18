Расмуссен з’їздив в АТО

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Понеділок, 18 вересня 2017, 10:51

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен відвідав українських військових на Донеччині.

Про це повідомили на сайті Міноборони.

"У районі проведення антитерористичної операції побувала з візитом іноземна делегація на чолі з колишнім прем’єр-міністром Данії, нещодавнім генеральним секретарем НАТО, а нині - позаштатним радником Президента України Андерсом Фог Расмуссеном", - йдеться у повідомленні.

Андерс Фог Расмуссен
Андерс Фог Расмуссен
міноборони
Іноземна делегація на чолі з Расмуссеном та українські військові
Іноземна делегація на чолі з Расмуссеном та українські військові
міноборони

Зазначається, що Фог Расмуссен разом з колишніми та чинними главами урядів європейських країн, міністрами закордонних справ та парламентарями відвідав українських військових у декількох містах Донецької області.

Зокрема, делегація побувала в одній із бригад Збройних сил, що обороняє ділянку фронту на донецькому напрямку, а також у Торецьку.

Теми: АТО НАТО
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