Расмуссен з’їздив в АТО

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен відвідав українських військових на Донеччині.

Про це повідомили на сайті Міноборони.

"У районі проведення антитерористичної операції побувала з візитом іноземна делегація на чолі з колишнім прем’єр-міністром Данії, нещодавнім генеральним секретарем НАТО, а нині - позаштатним радником Президента України Андерсом Фог Расмуссеном", - йдеться у повідомленні.

Андерс Фог Расмуссен міноборони

Іноземна делегація на чолі з Расмуссеном та українські військові міноборони

Зазначається, що Фог Расмуссен разом з колишніми та чинними главами урядів європейських країн, міністрами закордонних справ та парламентарями відвідав українських військових у декількох містах Донецької області.

Зокрема, делегація побувала в одній із бригад Збройних сил, що обороняє ділянку фронту на донецькому напрямку, а також у Торецьку.