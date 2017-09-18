Артеменко програв суд Луценку щодо позбавлення громадянства

Окружний адміністративний суд Києва відмовив колишньому депутату Верховної Ради Андрію Артеменко у визнанні протиправними дії генерального прокурора Юрія Луценка, щодо позбавлення його українського громадянства.

Про це повідомляють "Українські Новини" з посиланням на матеріали суду.

Згідно з матеріалами справи, 18 квітня Луценко письмово звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і вказав, що існують підстави для припинення громадянства Артеменко.

Також він зазначив, що прокуратура Криму здійснює досудове розслідування за фактом державної зради Артеменко.

"У ході допиту Артеменко повідомив, що в 2005 році компетентні органи Канади надали йому свідоцтво на проживання, а в подальшому і громадянство Канади без відмови від українського громадянства", - пише видання.

Також вказується, що він надав копії українського та канадського паспортів.

"Суд постановив, що чинне законодавство не містить застережень і обмежень щодо джерел, з яких органи Державної міграційної служби можуть отримувати інформацію про підстави для втрати будь-ким громадянства України", - сказано в публікації.

Відзначається, що у зв'язку з цим суд вирішив відмовити Артеменко в позовних вимогах.

Як відомо, 29 квітня 2017 року президент Порошенко підписав указ про зупинку громадянства народного депутата Артеменко. Підставою став закон "Про громадянство", який не допускає подвійного громадянства в Україні.

За словами самого Артеменко, у нього є громадянство Канади і не тільки.

Також повідомлялося, що Артеменко поскаржився, що йому заборонили в'їзд в Україну.

Українська правда