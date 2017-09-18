Суд починає зачитувати вирок у справі про сутички 2 травня в Одесі

Суд у понеділок, 18 вересня, починає зачитувати вирок обвинуваченим у заворушеннях 2 травня в Одесі.

Про це пише місцеве видання "Думська".

Повідомляється, що за півгодини до засідання будівлю суду оточили співробітники Нацгвардії, неподалік чергує пожежна машина і "швидка".

Запобіжний захід для п'яти затриманих закінчується 29 вересня.

Бійці нацгвардії пильнуть за порядком біля будівлі суду фото "Думської"

Як повідомлялося, на початку вересня п'ятеро обвинувачених у "справі 2 травня" щодо подій на Грецькій площі в Одесі оголосили сухе голодування, вимагаючи почати дебати і завершити судовий процес.

Як відомо, 2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 були поранені. Більшість жертв трагедії загинули в Будинку профспілок.

Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані і навмисно сплановані.

Обвинувачення вимагає для проросійських учасників масових заворушень в центрі Одеси від 8 до 15 років позбавлення волі. Найбільший термін - 15 років - вимагають для Сергія Долженкова: його вважають організатором заворушень.

Інших обвинувачених, які перебувають під вартою (Євгенія Мефьодова, Максима Сакауова, Владислава Романюка та Сергія Корчинського), держава хоче відправити за ґрати на 12 років. Для тих, хто перебуває на свободі, вимагають 8, 9 і 10 років.