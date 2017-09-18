Садовий: Не треба об'єднуватися навколо особи

Мер Львова Андрій Садовий вважає, що у виборчому бюлетені на президентських виборах у другому турі може не бути вибору між нинішнім президентом Петром Порошенком і головою Батьківщини Юлією Тимошенко.

Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді", відповідаючи на питання, якщо буде бюлетень на президентських виборах, там буде два прізвища – Тимошенко і Порошенко, яку галочку він поставить.

"Я не думаю, що ваше припущення буде реалізоване. Українська політика чим цікава? Вона доволі динамічна і важко передбачити не те, що буде за півтора року, але за місяць часу", - зазначив він.

На уточнення, чи готова "Самопоміч" підтримати на президентських виборах Юлію Тимошенко, якщо вони будуть завтра, він сказав:

"Політична партія "Самопоміч" готова підтримувати український народ, тому що він делегував нам право представляти його в парламенті. І ми будемо робити це чесно і відповідально. Ще раз наголошую, не треба об'єднуватися навколо особи, треба об'єднуватися навколо цінностей та ідеологій. Давайте починати робити правильні речі".

Відповідаючи на питання про зустріч із президентом Петром Порошенком під час "сміттєвого скандалу", і чи був якийсь ультиматум з боку президента , Садовий сказав:

"По-різному буває, але, як правило, я такі розмови не коментую, тому що це не зовсім коректно. Коли ви говорите з кимось один на один, то коментувати це було б неправильно".

При цьому він також зазначив, що "Самопомочі" "неодноразово" надходили прохання підтримати в парламенті конкретні законопроекти.

"Просили ті люди, які формують коаліцію, які ухвалюють рішення. Я на ці теми мав розмови і з президентом, і з прем'єрами", - зазначив він.

Українська правда