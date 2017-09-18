У штабі АТО уточнили, на якій позиції поранено бійця

Внаслідок бойових дій 17 вересня у зоні проведення антитерористичної операції загиблих у лавах українських військ немає, один військовослужбовець зазнав поранення.

Про це повідомив у понеділок на традиційному брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"Інцидент стався на позиції біля села Новоселівка Друга на донецькому напрямку під час ворожого обстрілу", – уточнив полковник.

На луганському напрямку в неділю основні бойові дії розгорнулися ввечері в районі Бахмутської траси.

"Послідовно три різні українські позиції були обстріляні з важкого озброєння. Противник випустив по наших позиціях понад 20 мін та кілька артилерійських снарядів. Також серія ворожих обстрілів відбулася у Попаснянському районі", – розповів Лисенко.

Всього за минулу добу на луганському напрямку противник порушив режим тиші шість разів. Українські війська тричі відкривали вогонь у відповідь.

На донецькому напрямку бойовики здебільшого стріляли в темну пору доби. Основними "гарячими точками" 17 вересня були Авдіївка та район Піски – Невельське. Ворог застосовував тільки легке озброєння.

Українські війська чотири рази відкривали вогонь у відповідь. На світлодарській дузі в неділю бойові дії не велися.

Всього за минулу добу на донецькому напрямку сталося 12 ворожих обстрілів.

На маріупольському напрямку окупанти порушували режим на ділянках фронту Новотроїцьке – Старогнатівка та Павлопіль – Водяне.

Противник вів вогонь у часових проміжках від 00:00 до 03:00 та з 18:00 до опівночі, решту часу на фронті було спокійно.

На більшу частину ворожих обстрілів українські війська відповідали вогнем з легкого озброєння.

Всього 17 вересня на маріупольському напрямку противник порушив режим тиші 13 разів.

Українська правда