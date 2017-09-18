На Закарпатті вщент згоріла база відпочинку

Уніч на понеділок пожежа знищила базу відпочинку в Тячівському районі Закарпатської області.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, повідомлення про надзвичайну подію надійшло до них 18 вересня о 2:34 ночі.

На місце пожежі – на вул. Гагаріна у смт Солотвино - було направлено 11 вогнеборців, три одиниці спецтехніки та дві мотопомпи.

"На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів площа пожежі складала 130 кв. м, вогонь швидко поширювався всією 2-поверховою будівлею бази відпочинку. Також існувала загроза перекидання полум’я на поряд розташовану сусідню базу відпочинку", - розповідають у ДСНС.

Повідомляють, що о 3:30 пожежу вдалося локалізувати, ліквідація ж тривала до 4:54.

Вогнем знищено покрівлю будівлі площею 130 кв. м та дерев’яні конструкції стін, а також майно, що знаходилося всередині.

"Вогнеборцями врятовано від знищення сусідню базу відпочинку", - зазначили у службі.

Там наголосили, що загиблих та травмованих від пожежі немає.

Як відомо, в ніч на 16 вересня у дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля. В результаті загинуло двоє дітей, ще одна дитина зникла без вісти.

Українська правда