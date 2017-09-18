Раді пропонують збільшити виплати на охорону влади у 2018 році

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді у 2018 році збільшити видатки на державну охорону органів влади і чиновників на 182 млн гривень порівняно з цим роком.

Про це йдеться в проекті закону про держбюджет на 2018 рік (№7000), який зареєстрували в парламенті 15 вересня і вже передали на розгляд профільного комітету.

Проект держбюджету передбачає виділення Управлінню державної охорони 994 100,0 тис. гривень на охорону органів державної влади і посадових осіб. Усього УДО пропонують виділити 1 034 100,0 тис. гривень.

Також нардепам пропонують збільшити фінансування господарсько-фінансового департаменту секретаріату уряду на 102,1%, порівняно з 2017 роком, – до 2 984 млн гривень, а фінансування Державного управління справами для забезпечення діяльності президента і його адміністрації – на 17,7%, до 965,4 млн гривень.

Крім того, Кабмін пропонує виділити майже 652 млн гривень (651 567,3 тис. гривень) на функціонування Державного бюро розслідувань у 2018 році.

Збільшити фінансування Служби безпеки України хочуть на 1 млрд гривень – до 7,7 млрд гривень, а Служби зовнішньої розвідки на 431 млн гривень – до 1,5 млрд гривень.

Також урядовці пропонують збільшити фінансування Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб на 55,6% - до 70 230,1 тисяч гривень.

Міністерству закордонних справ хочуть дати на 393,5 млн гривень більше – 4 435,4 млн гривень, а Міністерству культури на 27% – до 5 438 млн гривень у 2018 році.

Фінансування Міністерства освіти і науки пропонують збільшити на 10,1% (до 94 048 млн гривень), а вищі навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації фінансувати наступного року уже із місцевих бюджетів.

При цьому фінансування Державного космічного агентства знову хочуть урізати – на 30,2% (до 2,025 млрд гривень).

"Українські новини", "Українська правда"