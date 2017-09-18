Парубій дав зрозуміти, що "Волю народу" не розпустять

У розпорядженні Апарату Верховної ради є заяви двох нардепів на входження до групи "Воля народу".

Про це 18 вересня заявив журналістам голова ВР Андрій Парубій.

"Із самого ранку я ці заяви оголошу, адже вони набирають чинності, коли я їх прочитаю на пленарному засіданні… По пам’яті не пам’ятаю, але це дві заяви на входження в групу", - сказав він.

Водночас Парубій не назвав прізвища цих нардепів.

УП раніше писала, що це Максим Микитась та Олександр Супруненко.

Як відомо, у Верховній Раді VIII скликання депутатська група "Воля народу", до якої входить також нардеп-втікач Олександр Онищенко, налічує 17 нардепів.

У червні голова Верховної Ради Андрій Парубій наголошував, що депутатська група "Воля народу" ще має час поповнити свій склад, щоб уникнути розпуску.

На погоджувальній раді 4 вересня 2017 року Ярослав Москаленко заявив, що його група "Воля народу" продовжує існувати і до середи він передасть спікеру заяви тих, хто приєднався до неї.

Олександр Супруненко був народним депутатом від "Партії регіонів" з 2007 по 2012 рік.

На позачергових парламентських виборах Олександр Супруненко був обраний на виборчому окрузі №216 у Києві. Є членом Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя.

За результатами перевірки ДФС електронних декларацій нардепів у Супруненка було встановлено несплату податків на суму 60 мільйонів гривень.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що готує подання в Раду про позбавлення недоторканності за несплату податків.

Сам Супруненко спростовує звинувачення у несплаті 60 мільйонів гривень податків і заявляє про фальсифікування результатів перевірки ДФС.

Брат Супруненка – В'ячеслав – колишній зять екс-мера Києва Леоніда Черновецького, підозрювався у розбійному нападі у 2005 році на адвоката з метою заволодіти документами, в яких містилися відомості про майнові махінації, що стосувалися Супруненка.

Розшукувався Інтерполом з 2011 року. У грудні 2015 стало відомо, що з міжнародного розшуку його зняли.

Самовисуванець Максим Микитась зайшов у Раду в 2016 році після проміжних виборів в одномандатному окрузі №206 у Чернігові.

На окрузі його неформально підтримував БПП.

Президент "Укрбуду" Микитась має доволі скандальне реноме, пов'язане з незаконним будівництвом в Києві – то на основі рішень кримських судів, то в зеленій зоні на березі Дніпра.

Один із протестів проти незаконної забудови навіть закінчився стріляниною.

З червня 2014 по жовтень 2015 року Микитась був депутатом Київської міської ради в складі фракції "УДАР-Солідарність".

У серпні 2017 року Максим Микитась задекларував купівлю Land Rover Range Rover (L405) 2017 року випуску за 5 151 911 гривень і ще компектуючі до цього авта на майже 100 тисяч гривень.

Роман Кравець, УП