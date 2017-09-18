Аваков проти Саакашвілі: суд відклав розгляд справи

Дніпровський райсуд Києва відклав розгляд справи за позовом голови Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова проти екс-голови Одеської області Міхеіла Саакашвілі щодо захисту честі та гідності.

Відповідне рішення ухвалила суддя 18 вересня, повідомляє "Громадське".

За даними ресурсу, розгляд перенесли на 21 вересня через те, що на суд не з'явилася одна з відповідачів — журналістка Тетяна Даниленко.

При цьому адвокати наголошують, що Даниленко не отримала повістки до суду.

"Директор департаменту юридичного забезпечення МВС Денис Горбась повідомив, що Аваков вимагає спростувати заяву Саакашвілі щодо нібито подвійного громадянства міністра внутрішніх справ", - йдеться в публікації.

Адвокат Саакашвілі Дмитро Салатюк наголосив, що це вже не перший позов Авакова проти екс-голови Одеської області щодо захисту честі та гідності.

Як відомо, у грудні 2015 року сталася сварка на засіданні Національної ради реформ, яка закінчилася тим, що Аваков плеснув водою зі склянки вбік Саакашвілі і вигукнув: "Котися до чорта із моєї країни".

Раніше повідомлялося, що проти Саакашвілі в Україні подано 4 позови про захист честі і гідності.

Зокрема, проти Саакашвілі подали позови депутати Верховної Ради від фракції "Народний фронт" Сергій Пашинський та Андрій Іванчук, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова ДФС Роман Насіров.

Українська правда