Луценко каже, що взяв під контроль справу про пожежу у "Вікторії"
Справу про пожежу в Одеському дитячому таборі генеральний прокурор України Юрій Луценко пообіцяв тримати на особливому контролі.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Директор закладу, який відключив пожежну сигналізацію - арештований. Працівнику, відповідальному за стан пожежної безпеки, - оголошено підозру", - повідомив Луценко.
Він також зазначив, що цим слідство цим обмежиться.
"Ми будемо аналізувати ситуацію від етапу проектування (зокрема - відповідності будівель нормативам дбн), будівництва (зокрема - якістю протипожежної обробки деревини), адекватності протипожежних засобів (зокрема відсутністю розпилювачів води та протидимних датчиків), прийому об'єктів до експлуатації, реагування органів влади на повідомлення пожежників про непрацюючу сигналізацію та відсутність води в резервуарах", - зазначив генпрокурор.
Луценко також додав, що до роботи слідства будуть залучені в якості фахівців спеціалісти громадськості.
Як відомо, в результаті пожежі, що виникла в одному з корпусів дитячого табору "Вікторія" 16 вересня в Одесі, загинуло двоє дітей, троє госпіталізовані і ще одна дитина розшукується.
Українська правда
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