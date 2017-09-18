Луценко каже, що взяв під контроль справу про пожежу у "Вікторії"

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Понеділок, 18 вересня 2017, 16:30

Справу про пожежу в Одеському дитячому таборі генеральний прокурор України Юрій Луценко пообіцяв тримати  на особливому контролі.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Директор закладу, який відключив пожежну сигналізацію - арештований. Працівнику, відповідальному за стан пожежної безпеки, - оголошено підозру", - повідомив Луценко.

Він також зазначив, що цим слідство цим обмежиться.

"Ми будемо аналізувати ситуацію від етапу проектування (зокрема - відповідності будівель нормативам дбн), будівництва (зокрема - якістю протипожежної обробки деревини), адекватності протипожежних засобів (зокрема відсутністю розпилювачів води та протидимних датчиків), прийому об'єктів до експлуатації, реагування органів влади на повідомлення пожежників про непрацюючу сигналізацію та відсутність води в резервуарах", - зазначив генпрокурор.

Луценко також додав, що до роботи слідства будуть залучені в якості фахівців спеціалісти громадськості.

Як відомо, в результаті пожежі, що виникла в одному з корпусів дитячого табору "Вікторія" 16 вересня в Одесі, загинуло двоє дітей, троє  госпіталізовані і ще одна дитина розшукується.

Українська правда

Теми: Луценко надзвичайна подія Одеса
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