Полторак розповів, як розширився діалог із НАТО

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Понеділок, 18 вересня 2017, 17:00

Співпраця України з Північноатлантичним альянсом за останні 3 роки значно розширилася, в Міністерстві оборони України працює 65 іноземних радників.

Про це міністр оборони Степан Полторак написав у Facebook.

"Наша співпраця з Альянсом за останні три роки набула широких масштабів практично за всіма напрямками. Значно виріс військово-політичний діалог, регулярно працює комісія "Україна – НАТО", – заявив він.

"Ми відчуваємо дуже добру допомогу в питаннях пов’язаних з реформуванням Збройних Сил України: це і відпрацювання документів оборонного планування, починаючи з Військової Доктрини і завершуючи Законом України "Про національну безпеку України", розробка якого знаходиться на стадії завершення", – додав Полторак.

Міністр зазначив, що "надзвичайно потрібною та потужною допомогою Альянсу є Комплексний пакет допомоги, затверджений у 2016 році на засіданні Альянсу в Польщі".

"Надважливою є дорадча допомога, яку ми отримуємо від країн-партнерів. Всього в Міністерстві оборони України працює 65 радників, які надають всебічну допомогу," – наголосив Полторак.

"Важливими є і багатонаціональні навчання, які регулярно проводяться з нашими партнерами та прискорюють набуття сумісності українських Збройних сил (України) із силами НАТО", – додав він.

Теми: НАТО армія армія Полторак
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