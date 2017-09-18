День в АТО: 7 обстрілів, двоє поранених

Проросійські бойовики у понеділок 7 разів порушили перемир’я у зоні антитерористичної операції. Двоє українських військових отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Російсько-окупаційні угруповання продовжили обстріли наших позицій на Донецькому і Приморському напрямках. Так, з гранатометів двічі бойовики били по українських опорних пунктах на підступах до Водяного. А великокаліберні кулемети ворога працювали неподалік Новомихайлівки", - сказано у повідомленні.

З цієї ж зброї на Донецькому напрямку незаконні збройні формування відкривали вогонь у районі Авдіївської промзони. А близько 12 години під час обстрілу українського опорного пункту з гранатомету, великокаліберного кулемету і стрілецької зброї біля Верхньоторецького отримали кульові поранення двоє українських захисників.

"На більшу половину обстрілів сили АТО відповідали щільним вогнем, адже в ситуаціях, коли є пряма загроза життю, військовослужбовці мають право на застосування зброї", - повідомили у штабі АТО.

Українська правда