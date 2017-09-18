Найголовніше за день

Добірка найважливіших новин за 18 вересня на Українській правді.

Про пожежу в Одеському дитячому таборі. Суд постановив взяти під варту без права на заставу директора дитячого оздоровчого комплексу "Вікторія", де під час пожежі загинули діти.

А прем'єр Володимир Гройсман доручив створити слідчу групу, яка має встановити усі обставини пожежі.

Про "справу 2 травня". Міський суд Чорноморська визнав невинуватими звинувачених у справі про події 2 травня 2014 року в частині подій на Грецькій площі Одеси.

Пізніше, проросійських учасників трагічних подій 2 травня 2014 року в Одесі Сергія Долженкова і Євгена Мефьодова, виправданих судом у справі про масові заворушення, знову затримали.

Після цього під будівлею суду виникли одна за одною дві бійки між декількома десятками активістів і співробітниками правоохоронних органів.

Про об’єднання БПП та Народного фронту. Голова Верховної ради Андрій Парубій підтвердив існування консультацій щодо об'єднання в спільну партію "Народного фронту" та "Блоку Петра Порошенка".

Про Коломойського. Відомі українські бізнесмени Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов отримали громадянство Кіпру в обмін на інвестиції в цю країну. У статті також йдеться про Костянтина Григоришина та Костянтина Стеценка.

Про зустріч Садового та Саакашвілі. На зустрічі після повернення екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі до України міський голова Львова Андрій Садовий не говорив з ним про об’єднання.

"Йшлося не про об'єднання, а стосовно важливості спільної праці і спілкування. Тому що дуже часто українці об'єднуються перед розстрілом. А це вже буває запізно. Треба уміти працювати разом, за круглим столом", - сказав Садовий.

Про втікачів. Співробітники Служби безпеки України затримали підозрюваного у розкраданні мільйонів гривень рефінансування Національного банку.

Про Харків. У Харкові вже вдруге за місяць напали на активіста громадської організації Харківський антикорупційний центр, цього разу жертвою став Євген Лісічкін.