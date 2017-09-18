Суд заарештував виховательку табору "Вікторія" без права застави

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Понеділок, 18 вересня 2017, 22:48

Київський районний суд Одеси заарештував без права внесення застави підозрювану в порушенні правил пожежної безпеки виховательку дитячого табору "Вікторія" в Одесі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду.

"Київський районний суд Одеси узяв під варту вихователя (відповідального за пожежну безпеку) комунального позашкільного навчального закладу "ОГД ОСК "Вікторія ", якого підозрюють у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 270 КК України, а саме порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, яке призвело до виникнення пожежі, що призвела до загибелі людей і матеріальних збитків у особливо великих розмірах", - сказано в ньому.

Слідчий суддя обрав у відношенні підозрюваної запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 2 місяці без права застави.

Установлено, що відповідно до приписів у червні співробітники Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області провели перевірку території, будівель, споруджень, підсобних і побутових приміщень дитячого табору "Вікторія", у результаті якої відповідальній за пожежну безпеку особі слід потрібно вжити ряд заходів щодо дотримання вимог пожежної безпеки.

Також зазначено, що підозрювана, будучи ознайомленою із зазначеним приписами і будучи зобов'язаною виконати їх в повному обсязі, не вжила заходів для їхнього виконання.

Як відомо, раніше суд заарештував без права внесення застави підозрюваного в порушенні правил пожежної безпеки директора дитячого табору "Вікторія" в Одесі.

У ніч на 16 вересня 3 дитини загинули в результаті пожежі в дитячому спортивно-оздоровчому таборі "Вікторія" в Одесі.

Українські новини

Теми: суд Одеса
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