Поліція: У сутичках під судом у справі "2 травня" постраждали 35 силовиків

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Вівторок, 19 вересня 2017, 00:28

Близько 20 поліцейських і 15 бійців Нацгвардії отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості в ході заворушень під під будівлею Іллічівського міськсуду в Чорноморську, який розглядав справу "2 травня".

Про це повідомляє прес-служба МВС України на сторінці в Facebook.

"Учасники акції порушували громадський порядок, розпиляли у бік працівників поліції сльозогінний газ, кидали вибухові пакети та кидали в працівників поліції та службовий автобус тротуарною плиткою", - заявили в поліції.

За фактом події поліція відкрила кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, що вчинено із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) КК України.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області під будівлею Іллічівського міського суду в Чорноморську виникли дві бійки між кількома десятками активістів і співробітниками правоохоронних органів.

Теми: суд Одеса поліція
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