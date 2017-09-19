У Черкаській області оголошено режим НС через пожежу на торфовищах

У Черкаській області через пожежу на торф'яних полях в понеділок, 18 вересня, було оголошено надзвичайну ситуацію.

Про це повідомляє прес-центр ДСНС.

"17 вересня в Черкаському районі, в районі селища Ірдинь, в адміністративних межах Білозірської сільської ради, загорілася суха трава. Через велику площу загорання та появу осередків горіння на торфополях, в Ірдині відбулось виїзне засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами робочої поїздки 18 вересня, рішенням комісії з ТЕБ та НС було оголошено надзвичайну ситуацію", - йдеться в повідомленні.

Мобільно-оперативна група на місці події виявила осередки згорілої сухої рослинності на площі близько 51 га. Також зафіксовані осередки загоряння торф'яного грунту.

В гасінні пожежі задіяні 16 одиниць пожежної та спеціальної техніки і 38 осіб.