У 4 областях попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку
Протягом 3 днів у декількох областях країни прогнозують надзвичайний або високий рівень пожежної небезпеки.
Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.
За інформацією Укргідрометцентру, 19-21 вересня у Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях очікується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
19-20 вересня висока (4 класу) пожежна небезпека буде у Вінницькій та Хмельницькій областях. Також місцями на півночі країни буде надзвичайна небезпека. У Київській області очікують високий рівень небезпеки, а місцями - надзвичайний.
У самій столиці 19-20 вересня прогнозують надзвичайну пожежну небезпеку.
Як повідомлялося, у Черкаській області через пожежу на торф'яних полях 18 вересня оголосили режим надзвичайної ситуації.
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