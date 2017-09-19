У 4 областях попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку

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Вівторок, 19 вересня 2017, 11:10

Протягом 3 днів у декількох областях країни прогнозують надзвичайний або високий рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За інформацією Укргідрометцентру, 19-21 вересня у Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях очікується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

19-20 вересня висока (4 класу) пожежна небезпека буде у Вінницькій та Хмельницькій областях. Також місцями на півночі країни буде надзвичайна небезпека. У Київській області очікують високий рівень небезпеки, а місцями - надзвичайний.

У самій столиці 19-20 вересня прогнозують надзвичайну пожежну небезпеку.

Як повідомлялося, у Черкаській області через пожежу на торф'яних полях 18 вересня оголосили режим надзвичайної ситуації.

Теми: ДСНС
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