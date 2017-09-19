Саакашвілі приїхав у Київ та планує зустріч на Банковій

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Вівторок, 19 вересня 2017, 11:54

Лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі у вівторок приїхав до Києва, де о 12:00 планує зустріч під Адміністрацією президента.

Про це "Українській правді" повідомив позафракційний нардеп Юрій Дерев'янко.

"Він (Саакашвілі - ред.) на 12:00 буде під Адміністрацією президента, де оголошуватиме вимоги до влади", - сказав Дерев’янко.
Він також зазначив, що крім мітингу під АП, сьогодні не планується інших заходів.

На уточнення, чи планує Саакашвілі у Києві зустрічатись з кимось важливим, Дерев’янко відповів: "Ви зможете його це запитати о 12:00 під АП".

Окрім того, прес-секретар Саакашвілі Дарина Чиж повідомила "Українській правді", що Саакашвілі уже прибув до Києва.

Вона також сказала, що не знає, чи планує Саакашвілі зустрічатись з кимось у Києві.

Роман Кравець, Олег Твердь, УП

Теми: Саакашвілі
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