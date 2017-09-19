РФ про виділення $500 мільйонів Україна: Заяв США ми не чули

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Вівторок, 19 вересня 2017, 12:38

Кремль заявляє, що не чув заяви сенату США про виділення 500 мільйонів доларів на оборону України.

Про це прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив журналістам, пишуть "РИА Новости".

Він зазначив, що інформація надійшла з Києва, Вашингтон ніяких заяв про виділення коштів Україні не робив.

"Це заява Порошенко, будь-яких заяв американської сторони ми не чули з цього приводу. Тому я не знаю, чи є такі заяви", - сказав Пєсков.

Як відомо, 19 вересня президент України Петро Порошенко заявив, що сенат США схвалив виділення $500 мільйонів військової допомоги Україні.

Проект закону санкціонує надання Україні летальних озброєнь оборонного характеру.

У нього також включені положення, що дозволяють використання коштів оборонного бюджету США на потреби реабілітації в американських медичних установах поранених українських військовослужбовців, а також на посилення спроможності повітряних і військово-морських сил України.

Теми: Росія США Україна
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